Miljardair voorspelt migratie van altcoins naar Bitcoin

Miljardair en durfkapitalist Tim Draper verwacht dat kleinere cryptoprojecten steeds vaker hun technologie en toepassingen zullen overzetten naar Bitcoin. In een interview met CNBC stelt hij dat er sprake is van een duidelijke beweging richting het grootste digitale netwerk. Volgens Draper is dit geen kortstondige ontwikkeling maar een structurele trend die Bitcoin als belangrijkste digitale munt verder zal versterken. De dominantie van Bitcoin neemt toe Draper wijst op de toenemende dominantie van Bitcoin in de totale cryptomarkt. "Tijdens de eerste grote golf had Bitcoin een marktaandeel van ongeveer 40 procent. In de volgende golf liep dat op naar 50 procent en inmiddels ligt het rond de 61 tot 62 procent. Over tijd bouwt de dominante aanbieder het sterkste netwerk. Programmeurs richten zich vervolgens logischerwijs op die dominante aanbieder." Hij vergelijkt de huidige situatie met de opkomst van Microsoft in de jaren tachtig en negentig. In die periode werden veel softwaretoepassingen uiteindelijk ontwikkeld voor het Microsoft platform. "Hetzelfde gebeurt nu met Bitcoin. Kleine projecten doen interessante experimenten, maar de beste toepassingen worden uiteindelijk naar Bitcoin gebracht. Het netwerk trekt als het ware alle innovaties naar zich toe." Achtergrond Tim Draper en Bitcoin Tim Draper is een bekende naam in Silicon Valley en in de wereld van venture capital. Hij bouwde zijn reputatie op met vroege investeringen in onder andere Hotmail, Skype en Tesla. Zijn betrokkenheid bij Bitcoin gaat terug tot 2014, toen de Amerikaanse Marshals Service in beslag genomen Bitcoins veilde die eerder waren geconfisqueerd bij de sluiting van de online marktplaats Silk Road. Draper kocht tijdens die veiling bijna 30.000 Bitcoins voor een bedrag van circa 19 miljoen dollar. Destijds lag de Bitcoin koers rond de 640 dollar per stuk. Zijn aankoop werd destijds gezien als zeer risicovol, maar achteraf bleek het een van de meest lucratieve investeringen uit zijn carrière. De waarde van zijn bezit liep in de jaren daarna op tot vele miljarden. Draper werd daarmee een van de bekendste publieke voorvechters van Bitcoin. Sindsdien heeft hij zich keer op keer uitgesproken als groot pleitbezorger van de digitale munt. Zo voorspelde hij eerder dat de Bitcoin koers binnen enkele jaren de 250.000 dollar zou bereiken. Hoewel deze voorspelling nog niet is uitgekomen, blijft Draper optimistisch over de langetermijnvooruitzichten. Gravitatie richting Bitcoin De venture capitalist benadrukt dat er ruimte blijft voor alternatieve munten. Concurrentie is volgens hem gezond en kan leiden tot nieuwe innovaties. Toch verwacht hij dat de zwaartekracht richting Bitcoin steeds sterker wordt. "Andere munten zullen opkomen, maar vaak slechts kortstondig. Uiteindelijk zien we een duidelijke trend richting Bitcoin." Op dit moment wordt Bitcoin verhandeld rond de 112.353 dollar. Dat is lager dan de recordstanden eerder dit jaar, maar volgens Draper verandert dat niets aan de structurele ontwikkeling. Hij ziet het groeiende ecosysteem, de stijgende adoptie door bedrijven en de toegenomen belangstelling van programmeurs als belangrijke signalen dat Bitcoin zijn positie verder zal uitbouwen. Voor Draper is het duidelijk: net zoals Microsoft ooit de standaard werd voor software, ontwikkelt Bitcoin zich tot de standaard voor digitale waarde.

Het bericht Miljardair voorspelt migratie van altcoins naar Bitcoin is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.