Mira CEO: Mira is building a verifiable AI infrastructure based on Base

PANews reported on September 23rd that Mira Network co-founder and CEO Karan announced on the X platform that Mira is building a verifiable AI infrastructure based on Base. Karan stated, "Mira aims to verify every piece of AI-generated content through a consensus mechanism and record the truth on the blockchain. To achieve this, we need an infrastructure that can support billions of interactions and has built-in cryptographic security, which is exactly where Base comes in."