Most Investors Participating in Bank of America's Global Fund Manager Survey Still Have *Zero* Cryptocurrency Exposure

PANews reported on August 17 that Nate Geraci, co-founder of The ETF Institute, posted on the X platform that the vast majority of investors participating in the Bank of America Global Fund Manager Survey still have zero exposure to cryptocurrencies. Among the few investors with exposure, the average portfolio allocation ratio is 3.2%.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.