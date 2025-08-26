Multi-chain interoperability protocol deBridge adds support for Tron

PANews reported on August 26th that deBridge, a multi-chain interoperability protocol, has integrated Tron, allowing users to swap assets in real time between Tron, Ethereum, Solana, and over twenty other blockchains. This deployment will connect Tron's high-throughput network to deBridge's routing system, enabling low-slippage, MEV-protected transfers. deBridge stated that this integration provides "full-stack interoperability," enabling Tron to integrate with leading ecosystems and supporting complex cross-chain interactions for users to complete within a single transaction.
