Musk responds to appearing with Trump: "It's for Charlie"

PANews reported on September 22nd that Trump and Musk attended a memorial service for Charlie Kirk on the 21st local time. Musk sat next to Trump during the event, and the two briefly exchanged words and shook hands. After Musk left his seat, Trump patted Musk on the back. It's worth noting that Kirk had worked hard to reconcile the two after their public split in June.
Musk posted a picture of himself talking with US President Trump on the social media platform "X" and said: "For Charlie." Earlier media videos showed that Trump and Musk attended an event to commemorate Charlie Kirk together, during which the two sides had a brief exchange and shook hands.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.