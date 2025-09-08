MyStonks Completes Comprehensive Security Audit by CertiK

PANews reported on September 8 that the decentralized RWA trading platform MyStonks has completed a comprehensive security audit conducted by blockchain security agency CertiK, aiming to focus on assessing the security and robustness of its smart contracts and core architecture. The relevant report has been made public on the CertiK official website.
In addition, the MyStonks team revealed that in order to further strengthen the security of user assets and transactions, it is currently cooperating with other third-party security auditing agencies to conduct multi-level and continuous security verification and auditing work.
