MyStonks' core products are officially deployed on BNB Chain, with the first batch of tens of millions of US stock token assets issued

PANews reported on September 17th that MyStonks, a decentralized trading platform for US stock tokens, has officially deployed its core product to BNB Chain, issuing an initial batch of US stock tokens worth $15 million. Users will be able to conveniently trade US stock tokens on BNB Chain through the MyStonks platform, enjoying richer ecosystem support and a more efficient on-chain experience.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.