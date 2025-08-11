MyStonks has launched a public beta test for contract trading, supporting RWA US stock token perpetual contracts

PANews reported on August 11th that MyStonks officially launched its open beta contract trading at 4:00 PM today. Initially supporting perpetual contracts for US stock tokens in the RWA sector, the platform offers flexible leverage up to 20x and a matching engine with millisecond-level feedback. Last week's $9,283.75 in contract fees will be refunded in $BMNR.M tokens. This refund mechanism will cease after the public beta launch.

