MyStonks officially launches Hong Kong stock contracts, supporting up to 20x leverage

PANews reported on September 16th that the MyStonks platform officially launched Hong Kong stock futures trading. Users can participate directly in USDT/USDC trading using their wallets, with up to 20x leverage. The newly launched contracts cover a number of high-quality Hong Kong stocks, including Guotai Junan International (1788.HK), BYD Co., Ltd. (1211.HK), Xiaomi Group (1810.HK), Mixue Group (2097.HK), Meituan (3690.HK), Tencent Holdings (700.HK), Pop Mart (9992.HK), JD.com (9618.HK), and SMIC (981.HK). These stocks cover a variety of industries, including technology, automotive, retail, internet, and semiconductors, meeting users' diverse asset allocation needs.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.