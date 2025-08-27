MyStonks platform's 24-hour transaction volume exceeded US$200 million

PANews reported on August 27th that as of 1:00 PM on the same day, the MyStonks platform's 24-hour trading volume reached $209.11 million. Currently, the platform has 179 RWA token assets listed and 37,063 users. MyStonks is a decentralized digital asset trading platform specializing in US stock token asset and contract trading (supporting up to 20x leverage). Leveraging blockchain technology, it enables efficient and transparent digital asset trading and management, promoting the digitization of traditional assets and enhancing liquidity.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.