Nederland lijkt eigen versie van Strategy te krijgen

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De Nederlandse cryptodienstverlener Amdax kondigt de oprichting aan van AMBTS B.V. (Amsterdam Bitcoin Treasury Strategy), een onderneming met de ambitie om een beursnotering te verkrijgen op Euronext Amsterdam. Het uiteindelijke doel is ambitieus: minimaal 1% van de totale Bitcoin supply bezitten. Daarmee lijkt Nederland zijn eigen versie van MicroStrategy te krijgen. Institutionele toegang tot Bitcoin In een tijd van geopolitieke spanningen en aanhoudende inflatie groeit de interesse in Bitcoin als hedge en als digitaal kapitaal. Steeds meer overheden, bedrijven en financiële instellingen nemen de cryptomunt op in hun balans. Volgens cijfers is inmiddels ruim 10% van de Bitcoin supply in handen van institutionele partijen. Met AMBTS wil Amdax inspelen op deze trend en de Nederlandse financiële sector een centrale rol geven in de opkomende markt voor crypto. Institutionele beleggers krijgen via een beursnotering een gereguleerd, vertrouwd vehikel om blootstelling te krijgen aan Bitcoin, zonder zelf wallets of private keys te hoeven beheren. Ervaring en regulering Amdax opereert al meer dan vijf jaar als gereguleerde speler en heeft een stevige reputatie opgebouwd. In 2020 was het bedrijf de eerste cryptodienstverlener met een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB). Recent behoorde Amdax bovendien tot de eerste partijen die de nieuwe MiCAR licentie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wist te bemachtigen. CEO Lucas Wensing noemt het initiatief een logische stap: “Bitcoin is de afgelopen tien jaar het best presterende grote activum geweest en wordt snel geaccepteerd als digitaal kapitaal. De tijd is rijp voor een Bitcoin treasury bedrijf. Met een notering op Euronext Amsterdam creëren we nieuwe mogelijkheden voor institutionele beleggers.” Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Van private funding naar IPO De weg naar dat doel begint met een private financieringsronde. De opgehaalde middelen worden gebruikt om de eerste Bitcoin aan te schaffen en de accumulatiestrategie op te starten. Vervolgens wil AMBTS een IPO realiseren op Euronext Amsterdam. Na de beursnotering ligt de focus op het geleidelijk uitbreiden van de Bitcoin supply via de kapitaalmarkten. AMBTS zal daarbij opereren als zelfstandige entiteit, met een onafhankelijke bestuursstructuur, maar kan terugvallen op de expertise en infrastructuur van Amdax. Het doel is helder: een ‘1% treasury’ realiseren, waarbij de hoeveelheid Bitcoin per aandeel op lange termijn groeit. De MicroStrategy vergelijking De vergelijking met het Amerikaanse MicroStrategy is duidelijk. Het bedrijf, onder leiding van Michael Saylor, heeft sinds 2020 miljarden geïnvesteerd in Bitcoin en bezit inmiddels meer dan 1% van de wereldwijde supply. Het werd zo hét voorbeeld van een beursgenoteerde onderneming die Bitcoin als kernstrategie hanteert. AMBTS wil nu een soortgelijk pad bewandelen, maar dan met een Nederlandse en Europese insteek. Waar MicroStrategy zich vooral richt op de Amerikaanse markt, kan AMBTS profiteren van de toenemende interesse van Europese pensioenfondsen, family offices en institutionele beleggers die blootstelling aan Bitcoin zoeken via een gereguleerd, beursgenoteerd product. In dit artikel bekijken experts welke… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Implicaties voor Nederland en Europa Als de plannen slagen, kan Nederland een belangrijke rol krijgen in de Europese cryptomarkt. Tot nu toe waren vooral Amerikaanse spelers toonaangevend in de Bitcoin treasury beweging. Met een notering op Euronext Amsterdam zou AMBTS niet alleen kapitaal aantrekken, maar ook de Europese adoptie van Bitcoin als financieel instrument versnellen. Daarnaast kan het initiatief bijdragen aan de positionering van Amsterdam als financieel centrum voor crypto. De combinatie van een gereguleerde omgeving (via DNB en AFM) en de bekendheid van Euronext kan institutionele partijen extra vertrouwen geven.

