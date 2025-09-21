Nederlandse analist ziet Bitcoin koers richting $140.000 stijgen door historisch patroon

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin koers beweegt rond $115.500 en test opnieuw een steunzone die in eerdere cycli leidde tot sterke stijgingen. Analisten vergelijken het huidige patroon met eerdere fases rond $30.000, $48.000 en $93.000, waar telkens afwijzingen en retests voorafgingen aan grote rallies. Kan de Bitcoin koers dit keer opnieuw doorstoten richting hogere niveaus? Bitcoin koers laat duidelijke retests zien Technische analisten wijzen op een terugkerend ritme in de Bitcoin koers. Eerst komt er een afwijzing op een belangrijk weerstandsniveau, daarna volgt een retest die de zone in veel gevallen omzet in steun. Dit gebeurde eerder bij $30.000, $48.000 en $93.000. Na het doorbreken van $115.000 keert de koers nu terug om dit gebied te testen. Elke succesvolle retest in het verleden bracht de Bitcoin koers naar een hogere handelszone. Volgens meerdere analisten kan dezelfde structuur zich opnieuw herhalen. Als het patroon standhoudt, blijft de kans groot dat er een volgende uitbraak ontstaat. De consistentie van dit koersverloop versterkt de overtuiging dat deze beweging meer is dan toeval. Het wijst op een psychologisch proces waarbij marktdeelnemers telkens bevestiging zoeken voordat ze de koers verder duwen. Hierdoor verandert weerstand vaak in steun en kan er een nieuwe fase starten. BITCOIN LOVES TO TEST YOUR PATIENCE. Every resistance flip has fueled the next leg. This pattern is repeating for the 4th time. Rejections aren’t bearish. They’re setups for liftoff. History says higher. pic.twitter.com/sqg3Ql8wmW — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 20, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Herhaling van historische structuur Bitcoin koers De kracht van dit patroon ligt in de herhaling. Marktgeschiedenis toont dat vergelijkbare setups regelmatig voorafgingen aan sterke prijsstijgingen. Bij eerdere retests vormde zich eerst onzekerheid, gevolgd door een versnelling zodra kopers de controle terugnamen. Dit soort cycli wordt niet alleen door analisten gevolgd. Ook on-chain data bevestigen dat whales vaker actief zijn rond zulke niveaus. Hun koopgedrag versterkt het effect van de retests, waardoor de kans op nieuwe all-time highs groter wordt als de steun houdt. Tegelijkertijd geldt dat een mislukte retest tijdelijk kan leiden tot terugval naar lagere zones. Dit hoort bij het patroon, maar de overkoepelende trend blijft historisch gezien positief. Coinbase CEO benadrukt belang van duidelijk beleid Naast de technische analyse speelt regelgeving een steeds grotere rol. Coinbase CEO Brian Armstrong zei dat de Digital Asset Market Clarity Act een doorbraak kan zijn voor de sector. Dit wetsvoorstel wil duidelijke regels vastleggen voor beurzen en tokenized assets. Volgens Armstrong kan het wetsvoorstel consumenten beter beschermen en tegelijk innovatie stimuleren. Hij wees erop dat de steun in de Senaat voor het eerst breed gedragen wordt door zowel Democraten als Republikeinen. Deze samenwerking is opvallend, omdat eerdere wetsvoorstellen vaak vastliepen op partijpolitieke verschillen. Dat juist nu de CLARITY Act momentum krijgt, kan zorgen voor meer vertrouwen bij institutionele investeerders die tot nu toe terughoudend waren. I was in DC the last few days working to get MARKET STRUCTURE legislation passed for crypto. This is how we ensure the crypto industry can be built here in America, driving innovation and protecting consumers, and making sure we never have another Gary Gensler trying to take your… pic.twitter.com/UqCH8jCNU8 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 18, 2025 Politieke steun versterkt lange termijn vooruitzicht Senatoren van de Democratische partij riepen hun Republikeinse collega’s op om snel samen te werken zodat de wet kan worden aangenomen. Dat vergroot de kans dat er in 2025 eindelijk een stabiel kader ontstaat. Voor de Bitcoin koers kan dat op termijn net zo belangrijk zijn als technische patronen. De combinatie van heldere wetgeving en terugkerende marktstructuren schept een situatie waarin zowel politiek als techniek wijzen op verdere adoptie. Coinbase speelt hierin een centrale rol door de belangen van de sector zichtbaar te maken in Washington. Voor retail investeerders betekent dit meer duidelijkheid over de status van tokens en de rol van exchanges. Institutionele partijen krijgen op hun beurt meer zekerheid over regelgeving, wat de kans vergroot dat ze grotere posities durven opbouwen.

Het bericht Nederlandse analist ziet Bitcoin koers richting $140.000 stijgen door historisch patroon is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 