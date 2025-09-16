New ChatGPT Model Predicts the Price of XRP, Solana and Pepe by the End of 2025

ChatGPT predicts XRP, Solana, and Pepe could deliver substantial gains by the holiday season. Bitcoin has hit a record $124,128 before retreating on inflation data, while U.S. regulation advances under the GENIUS Act and SEC’s Project Crypto, setting the stage for a possible new altcoin surge.
