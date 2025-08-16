New York lawmakers have proposed a 0.2% sales tax on cryptocurrency transactions, potentially raising $158 million in tax revenue annually.

PANews reported on August 16th that, according to Decrypt, New York State Assemblyman Phil Steck has proposed imposing a 0.2% sales tax on cryptocurrency transactions, with the proceeds used to help schools in upstate New York combat drug abuse. Chainalysis estimates that this tax would generate $158 million in tax revenue annually, based on data from 2022 to 2023 and recent GDP statistics.

