TORONTO, ON, September 24th, 2025 – Nextech3D.ai (CSE: NTAR) (OTCQX: NEXCF) (FSE: 1SS) (the “Company” or “Nextech3D.ai”), an AI-powered event management company, today announced more details of its previously announced blockchain ticketing roadmap. The company is executing a two-track rollout of its blockchain ticketing platform which unifies ticketing, payments, identity, and AR/AI navigation . The […]
The post Nextech3D.ai Announces Two-Track Blockchain Ticketing Roadmap appeared first on Cryptonews.