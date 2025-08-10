NFT transaction volume fell 11% month-on-month to $134.9 million in the past seven days, with both buyers and sellers falling by about 90%.

PANews reported on August 10 that Crypto.news reported that CryptoSlam data showed that NFT market transaction volume fell 11% to $134.9 million over the past week. Market participation also declined, with the number of NFT buyers plummeting 89.83% to 73,900 and the number of NFT sellers plummeting 91.14% to 42,878. The number of NFT transactions increased 1.60% to 1,781,919.
Ethereum network transaction volume reached $58.5 million, down 23.43% from the previous week. Polygon network transaction volume reached $17.8 million, up 56.90% from the previous week. Bitcoin network transaction volume reached $14.2 million, down 19.47% from the previous week. BNB Chain network transaction volume reached $13.6 million, up 33.54%.
This week's high-value transactions include:
- CryptoPunks #1021 sold for 720 ETH ($2,569,908)
- CryptoPunks #9797 sold for 140 ETH ($503,547 USD)
- CryptoPunks #7414 sold for 100 ETH ($341,596 USD)
- CryptoPunks #7211 sold for 75 ETH ($292,320)
- CryptoPunks #3291 sold for 72 ETH ($281,019 USD)
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.