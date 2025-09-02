Đồng tiền điện tử hàng đầu nên mua trước khi tăng 3.500% – Theo Cathie Wood của ARK Invest

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhậm chức, ngành tiền điện tử đã có một năm đầy biến động và thay đổi. Chính phủ đã gỡ bỏ nhiều quy định nghiêm ngặt và ban hành những đạo luật mang tính bước ngoặt, nhằm thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Những động thái này có thể định hình lại toàn ngành và đẩy nhanh quá trình tích hợp tiền điện tử vào nền kinh tế chính thống.

Đối với những nhà đầu tư “bull” lâu năm, sự thay đổi chính sách này càng củng cố niềm tin rằng giá tiền điện tử sẽ tăng mạnh hơn nữa. Một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất là Cathie Wood, CEO của ARK Invest, nổi tiếng với niềm tin vào công nghệ mang tính đột phá và khả năng thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp. Với Wood, tiền điện tử và blockchain là một phần tất yếu trong tầm nhìn tương lai của ARK.

Hiện tại, Wood đang nhấn mạnh một đồng tiền điện tử cụ thể mà bà tin rằng có thể tăng tới 3.536%, trở thành lựa chọn hàng đầu cần xem xét trước khi đợt tăng giá lớn tiếp theo bắt đầu.

Tiện ích thực tế có thể trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi cho đồng tiền điện tử này

Một trong những đồng tiền điện tử mà Cathie Wood và ARK Invest cực kỳ lạc quan là Ethereum (ETH), đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới với vốn hóa thị trường khoảng 560 tỷ USD tại thời điểm viết bài. Kể từ khi chính thức ra mắt vào năm 2015, Ethereum đã giữ vững vị trí số 2, chỉ đứng sau Bitcoin.

Trong khi Bitcoin ngày càng được coi là kho lưu trữ giá trị—một dạng “vàng kỹ thuật số”—sức hút của Ethereum nằm ở tính ứng dụng thực tế của blockchain. Mạng Ethereum là nền tảng của nền kinh tế ứng dụng phi tập trung (dApp), được vận hành bởi hợp đồng thông minh. Những hợp đồng này tự động thực thi khi điều kiện được đáp ứng, loại bỏ nhu cầu trung gian và mở ra nhiều trường hợp sử dụng mới trong các ngành như bất động sản, tài chính, chuỗi cung ứng và y tế.

Ethereum cũng là blockchain phổ biến nhất cho dApp, với hàng nghìn ứng dụng đã được xây dựng và hơn 234 triệu ví duy nhất đã tương tác với mạng trong thập kỷ qua. Nhiều loại tiền điện tử hàng đầu hiện nay được phát triển dưới dạng token ERC-20 trên Ethereum, và phần lớn stablecoin lớn nhất thế giới cũng đang hoạt động trên blockchain này.

Cathie Wood từ lâu đã bày tỏ sự lạc quan về quỹ đạo dài hạn của Ethereum. Tại một hội nghị của ARK Invest vào năm ngoái, bà dự đoán Ethereum có thể đạt mức vốn hóa 20 nghìn tỷ USD vào năm 2032, dựa trên tổng nguồn cung 120 triệu token. Điều đó đồng nghĩa với giá 166.000 USD mỗi ETH, tức tăng hơn 3.500% so với mức giá hiện tại khoảng 4.635 USD.

Ngoài ra, cơ chế đốt token của Ethereum—loại bỏ vĩnh viễn token khỏi lưu thông—có thể khiến giá tăng cao hơn nữa nhờ giảm nguồn cung. Điều này tạo thêm yếu tố khan hiếm, củng cố thêm lý do đầu tư.

Wood thậm chí còn so sánh Ethereum với trái phiếu kho bạc Mỹ. Kể từ khi chuyển đổi từ cơ chế đồng thuận proof of work (PoW) sang proof of stake (PoS), Ethereum cho phép người nắm giữ stake token để nhận lợi suất, đồng thời hỗ trợ xác thực giao dịch. Những token đã stake này thường được dùng làm tài sản thế chấp trong DeFi và các giao dịch khác, điều mà ARK cho rằng rất giống với cách trái phiếu kho bạc hoạt động trong tài chính truyền thống. Nếu sự so sánh này được thị trường rộng lớn hơn chấp nhận, vai trò của Ethereum trong nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ mở rộng đáng kể.

Ethereum có thực sự đạt 166.000 USD không?

Dự đoán giá tiền điện tử luôn là một việc khó khăn, bởi các tài sản kỹ thuật số không tạo ra dòng tiền hay lợi nhuận như những công ty niêm yết truyền thống. Toàn bộ lĩnh vực này vẫn còn tương đối mới, biến động mạnh và chịu ảnh hưởng nhiều từ tâm lý thị trường cũng như xu hướng chấp nhận. Vì vậy, những dự báo từ các nhân vật nổi tiếng—như Michael Saylor với Bitcoin hay Cathie Wood với Ethereum—thường bị nhiều người hoài nghi coi là mang tính quảng bá.

Tuy nhiên, trong dài hạn, những ai tin tưởng Ethereum đã gặt hái được kết quả tích cực. Đây vẫn là một trong số ít đồng tiền điện tử có tính ứng dụng thực tế rõ ràng. Dù còn tồn tại những thách thức như tắc nghẽn mạng và khả năng mở rộng, Ethereum vẫn là nền tảng cho khối lượng lớn các giao dịch kỹ thuật số, đặc biệt là stablecoin, vốn đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Nhu cầu ngày càng tăng này củng cố thêm lý do đầu tư, bất kể ETH có thực sự chạm mốc dự đoán 166.000 USD của Wood hay không.

Dĩ nhiên, không ai có thể khẳng định chắc chắn Ethereum sẽ giao dịch ở mức nào vào năm 2032. Nhưng thực tế hơn, ETH nhiều khả năng sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận dài hạn đáng kể cho các nhà đầu tư kiên nhẫn, khi tiện ích mạng lưới ngày càng mở rộng và mức độ chấp nhận ngày càng sâu rộng.

Có nên mua Ethereum ngay bây giờ không?

Trước khi vội vàng mua Ethereum, bạn nên dừng lại và xem xét bức tranh toàn cảnh. Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor—nổi tiếng với khả năng liên tục xác định những khoản đầu tư sinh lời cao—gần đây đã công bố danh sách 10 cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ. Điều thú vị là Ethereum không nằm trong danh sách này.

Điều này có thể khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt khi Ethereum có tiềm năng dài hạn rõ ràng. Nhưng bài học ở đây là ngay cả những tài sản phổ biến và mang tính đột phá như ETH cũng không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi chiến lược đầu tư. Ví dụ, khi Netflix xuất hiện trong danh sách này vào tháng 12/2004, khoản đầu tư 1.000 USD khi đó đến nay đã có giá trị hơn 650.000 USD. Tương tự, khi Nvidia được đề cập vào tháng 4/2005, 1.000 USD đầu tư ban đầu đã tăng lên hơn 1.067.000 USD tính đến hiện tại.

Hiện nay, lợi nhuận trung bình từ các lựa chọn của Stock Advisor đạt mức ấn tượng 1.049%, so với chỉ 185% của chỉ số S&P 500. Thành tích này cho thấy vì sao khuyến nghị của họ có sức nặng—và vì sao các nhà đầu tư nên cân nhắc khám phá những cơ hội đó song song với Ethereum, hoặc thậm chí thay thế ETH trong ngắn hạn.

Ngoài Ethereum: Vì sao Bitcoin Hyper có thể trở thành cơ hội lớn tiếp theo

Trong khi Ethereum vẫn dẫn đầu tin tức với vai trò là nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu, các nhà đầu tư cũng đang chú ý đến những dự án mới nổi kết hợp khả năng mở rộng, tốc độ và tính ứng dụng với sự bảo mật của Bitcoin. Một trong những ứng viên hứa hẹn nhất là Bitcoin Hyper (HYPER).

Khác với nhiều altcoin khác, Bitcoin Hyper được định vị là một giải pháp mở rộng Layer-2 cho Bitcoin, cho phép xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây, phí cực thấp và hỗ trợ hợp đồng thông minh nhờ tích hợp với Solana Virtual Machine (SVM). Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng phi tập trung phức tạp trên nền tảng Bitcoin—điều vốn chưa từng khả thi trước đây.

Với hơn 13 triệu USD huy động trong vòng presale và sự quan tâm ngày càng tăng từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức, Bitcoin Hyper nhanh chóng trở thành dự án đáng chú ý trong năm 2025. Đối với những ai tin vào tầm nhìn của Cathie Wood về tính ứng dụng của blockchain, Hyper mang đến một lựa chọn bổ sung: biến Bitcoin từ “vàng kỹ thuật số” thành một mạng lưới có khả năng lập trình như Ethereum.

Khi Ethereum vẫn đang đối mặt với những thách thức về khả năng mở rộng và tắc nghẽn mạng, Bitcoin Hyper nổi lên như một giải pháp thay thế sáng tạo, có thể góp phần định hình thế hệ tiếp theo của tài chính phi tập trung và các ứng dụng blockchain.