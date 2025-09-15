Nhà phân tích từng dự đoán chính xác đợt tăng giá Solana tiết lộ mục tiêu tiếp theo

2025/09/15 17:03

Một nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng, người đã dự đoán chính xác đợt tăng giá gần đây của Solana, vừa đưa ra một dự báo táo bạo khác khi xu hướng tăng của đồng coin này tiếp tục mạnh mẽ.

Dự báo giá Solana khi chuyên gia đưa ra nhận định táo bạo

Trong một bài đăng trên X, Crypto Bullet — nhà phân tích có hơn 141.000 người theo dõi — dự đoán rằng giá SOL có thể tăng lên tới 600 USD trong ngắn hạn. Nếu chính xác, mức tăng này sẽ tương đương với 135% so với giá hiện tại.

Dự báo này đáng chú ý bởi trước đó Crypto Bullet đã dự đoán đúng biến động giá của Solana hồi tháng 4 trong giai đoạn tích lũy. Ông nhấn mạnh rằng SOL vừa hoàn tất chu kỳ tích lũy kéo dài sáu tháng, có thể mở đường cho một đợt phục hồi mạnh mẽ trong những tháng tới.

Mặc dù dự báo 600 USD của Crypto Bullet được coi là táo bạo, một số nhà phân tích khác cho rằng SOL còn nhiều dư địa tăng trưởng hơn nữa trong dài hạn. Đầu tuần này, một chuyên gia thị trường thậm chí dự đoán rằng token này có thể đạt tới 5.000 USD.

Về mặt cơ bản, Solana đang hoạt động rất mạnh mẽ nhờ làn sóng bùng nổ meme coin. Toàn bộ hệ sinh thái meme coin của Solana đã vượt mốc vốn hóa 20 tỷ USD, trong khi các giao thức DEX xử lý hơn 102 tỷ USD khối lượng giao dịch — con số này còn cao hơn tổng khối lượng của Ethereum và Base cộng lại.

Ngoài ra, khả năng xuất hiện một quỹ ETF giao ngay cho Solana vào năm 2025 cũng đang được nhắc đến, đặc biệt sau khi nhiệm kỳ của Gary Gensler tại SEC kết thúc và một lãnh đạo thân thiện với tiền điện tử lên thay thế.

Biểu đồ tuần cho thấy Solana còn nhiều dư địa tăng giá

Biểu đồ tuần cho thấy Solana vẫn còn tiềm năng tăng trưởng mạnh. Như hình dưới đây, đồng coin đã hoàn tất mô hình “cup and handle” kinh điển — bao gồm đường kháng cự ngang nối hai đỉnh dao động và phần đáy cong. Trong trường hợp này, các đỉnh dao động xuất hiện quanh mức 205 USD, ghi nhận vào tháng 3 năm nay và tháng 12 năm 2021.

Sau khi hình thành phần “tay cầm” từ tháng 3 đến tháng 11, SOL đã bứt phá mạnh, tăng lên 260 USD — ngang bằng với đỉnh năm 2021. Dựa trên khoảng cách đo được giữa đỉnh và đáy của mô hình, mục tiêu dài hạn cho giá Solana có thể đạt tới 6.355 USD. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mô hình “cup and handle” có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để hoàn thành.

Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 205 USD, triển vọng tăng giá ngắn hạn của SOL sẽ bị phủ nhận.

Bitcoin Hyper (HYPER) – Dự án tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ

Trong khi các nhà phân tích dự đoán Solana có thể tiếp tục tăng giá nhờ các mô hình kỹ thuật như cup and handle, thì cũng đáng để chú ý đến những dự án mới đang bước vào thị trường với giải pháp sáng tạo. Một trong số đó là Bitcoin Hyper (HYPER) – đồng tiền mã hóa kết hợp khả năng mở rộng, phí giao dịch thấp và sự phát triển dựa vào cộng đồng.

bitcoinhyperpage

Khác với các altcoin đã được định hình, HYPER hiện đang ở giai đoạn đầu của quá trình tăng trưởng, mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia trước khi token đạt đến tiềm năng thị trường đầy đủ. Dự án được thiết kế để tận dụng công nghệ Layer-2, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái minh bạch với sự ủng hộ ngày càng lớn từ cộng đồng.

Nếu Solana có thể đạt mức giá hàng nghìn USD trong những năm tới nhờ vào hệ sinh thái của mình, thì HYPER hoàn toàn có thể trở thành “ngựa ô” tiếp theo của thị trường tiền điện tử – thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng dài hạn và hiệu suất vượt trội.

