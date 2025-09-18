Nieuwe machtsstrijd in crypto: Stripe boekt grote overwinning

Par : Coinstats
2025/09/18 15:16
1
1$0.004585+358.50%
Hyperbridge
BRIDGE$0.06857-11.08%
Capverse
CAP$0.15976+1.88%
USDCoin
USDC$0.9996+0.01%
TokenFi
TOKEN$0.01442+6.97%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De strijd om wie stablecoins onder controle heeft is in volle gang. Op Hyperliquid vond dit weekend een opvallende veiling plaats: wie krijgt de rechten om USDH, de nieuwe dollar-gekoppelde munt van het netwerk, te mogen uitgeven? Tot ieders verrassing ging de deal niet naar gevestigde namen zoals Paxos, Agora of Ethena, maar naar het jonge bedrijf Native Markets, dat nauwe banden heeft met Stripe. Daarmee behaalt de betalingsprovider een belangrijke overwinning in de steeds grote wordende stablecoin strijd. Biedingen tot de bodem Het biedproces liet zien hoe ver bedrijven bereid zijn te gaan om marktaandeel te veroveren. Paxos stelde voor pas inkomsten te innen zodra USDH de grens van $1 miljard market cap bereikte. Agora beloofde zelfs 100% van de netto-inkomsten te delen met Hyperliquid, terwijl Ethena 95% opgaf. Toch koos de validatorgemeenschap van Hyperliquid uiteindelijk voor Native Markets, vooral dankzij de dekking van Stripe. Volgens Zaheer Ebtikar (Split Capital) laat dit zien hoe “extreem hongerig” stablecoin uitgevers zijn. De kern van hun businessmodel zit in de rente-inkomsten op de reserves achter de tokens. Nu de rente mogelijk binnenkort daalt, wordt het nog belangrijker om zoveel mogelijk marktaandeel te bemachtigen. Stripe’s entree in stablecoin Stripe maakte begin dit jaar al een grote stap door het bedrijf Bridge voor $1,1 miljard over te nemen. Daarmee beschikt het over een vergunningenpakket in 30 Amerikaanse staten én de technologie om op schaal stablecoins uit te geven. In de maanden daarna lanceerde Stripe zijn eigen blockchain Tempo, in samenwerking met Paradigm, en wist het zich te verzekeren van samenwerkingen met wallets en exchanges. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Nieuwe machtsstrijd in crypto: Stripe boekt grote overwinning document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Decentralisatie onder druk? Niet iedereen is blij met deze ontwikkeling. Agora co-founder Nick van Eck waarschuwde dat het toevertrouwen van een native stablecoin aan een “verticaal geïntegreerde partij met duidelijke belangenconflicten” indruist tegen de idealen van decentralisatie. Tegenover dat geluid staat de pragmatische keuze van Hyperliquid: snelheid, flexibiliteit en institutionele slagkracht gaven de doorslag. Native Markets wees er in zijn voorstel op dat samenwerking met bepaalde staatsvergunninghouders juist voor vertraging en juridische obstakels kan zorgen. Nieuwe fase voor stablecoins Met meer dan $5,6 miljard aan USDC- deposito’s is Circle’s munt voorlopig nog dominant op Hyperliquid. Maar de introductie van een native token kan de geldstromen in het netwerk verschuiven. Voor Stripe is de deal strategisch van groot belang: het versterkt de positie tegenover gevestigde spelers als Circle, Tether en Paxos. Analisten zien hierin een voorproefje van de toekomst. Stablecoins zijn niet langer louter open-source experimenten, maar worden nu ingezet als strategisch wapen door grote bedrijven, ondersteund door distributiekanalen, regelgeving en merknaam. John Todaro, van Needham, zei: “Je gaat meer van dit soort battles zien. Maar het blijft een enorme opgave om van een gewonnen deal naar echte liquiditeit en brede adoptie te komen.” Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Nieuwe machtsstrijd in crypto: Stripe boekt grote overwinning is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Crypto Investors Install Golden Trump Bitcoin Statue Outside US Capitol

Crypto Investors Install Golden Trump Bitcoin Statue Outside US Capitol

TLDR Crypto investors erected a 12-foot golden statue of Trump holding Bitcoin outside the US Capitol on Wednesday The statue was placed on the National Mall as part of a Pump.fun livestream stunt and memecoin promotion Organizers said it honors Trump’s support for cryptocurrency and was timed with the Fed’s interest rate cut The statue [...] The post Crypto Investors Install Golden Trump Bitcoin Statue Outside US Capitol appeared first on CoinCentral.
FUNToken
FUN$0.009387-0.83%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.65+1.66%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.002277-2.23%
Partager
Coincentral2025/09/18 15:05
Partager
Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future

Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future

BitcoinWorld Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future The financial world, including the dynamic cryptocurrency market, often hangs on every word from the Federal Reserve. Recently, Jerome Powell’s press conference following the Federal Open Market Committee (FOMC) meeting concluded, leaving investors and analysts dissecting his remarks for clues about the future economic direction. This event is always a pivotal moment, shaping expectations for inflation, interest rates, and the overall stability of global markets. What Were the Key Takeaways from Jerome Powell’s Press Conference? During Jerome Powell’s press conference, the Fed Chair provided an update on the central bank’s monetary policy decisions and its economic outlook. His statements often reiterate the Fed’s dual mandate: achieving maximum employment and stable prices. This time was no different, with a strong emphasis on managing persistent inflation. Key points from the recent discussion included: Inflation Control: Powell emphasized the Fed’s unwavering commitment to bringing inflation back down to its 2% target. He reiterated that the fight against rising prices remains the top priority, even if it entails some economic slowdown. Interest Rate Policy: While the Fed’s stance on future interest rate adjustments was discussed, the path remains data-dependent. Powell indicated that decisions would continue to be made meeting-by-meeting, based on incoming economic data. Economic Projections: The updated Summary of Economic Projections (SEP) offered insights into the Fed’s forecasts for GDP growth, unemployment, and inflation. These projections help market participants gauge the central bank’s expectations for the economy’s trajectory. Quantitative Tightening (QT): The ongoing process of reducing the Fed’s balance sheet, known as quantitative tightening, was also a topic. This reduction in liquidity in the financial system has broad implications for asset prices. How Did Jerome Powell’s Remarks Impact Cryptocurrency Markets? The conclusion of Jerome Powell’s press conference often sends ripples through traditional financial markets, and cryptocurrencies are increasingly sensitive to these macroeconomic shifts. Digital assets, once thought to be uncorrelated, now frequently react to the Fed’s monetary policy signals. Higher interest rates, for instance, tend to make riskier assets like cryptocurrencies less attractive. This is because investors might prefer safer, interest-bearing investments. Consequently, we often see increased volatility in Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) prices immediately following such announcements. The tightening of financial conditions, driven by the Fed, reduces overall liquidity in the system, which can put downward pressure on asset valuations across the board. However, some argue that this growing correlation signifies crypto’s increasing integration into the broader financial ecosystem. It suggests that institutional investors and mainstream finance are now paying closer attention to digital assets, treating them more like other risk-on investments. Navigating the Economic Landscape After Jerome Powell’s Press Conference For cryptocurrency investors, understanding the implications of Jerome Powell’s press conference is crucial for making informed decisions. The Fed’s policy trajectory directly influences the availability of capital and investor sentiment, which are key drivers for crypto valuations. Here are some actionable insights for navigating this environment: Stay Informed: Regularly monitor Fed announcements and economic data releases. Understanding the macroeconomic backdrop is as important as analyzing individual crypto projects. Assess Risk Tolerance: In periods of economic uncertainty and tighter monetary policy, a reassessment of personal risk tolerance is wise. Diversification within your crypto portfolio and across different asset classes can mitigate potential downsides. Focus on Fundamentals: While market sentiment can be swayed by macro news, projects with strong fundamentals, clear use cases, and robust development teams tend to perform better in the long run. Long-Term Perspective: Cryptocurrency markets are known for their volatility. Adopting a long-term investment horizon can help weather short-term fluctuations driven by macro events like Fed meetings. The challenges include potential continued volatility and reduced liquidity. However, opportunities may arise from market corrections, allowing strategic investors to accumulate assets at lower prices. In summary, Jerome Powell’s press conference provides essential guidance on the Fed’s economic strategy. Its conclusions have a profound impact on financial markets, including the dynamic world of cryptocurrencies. Staying informed, understanding the nuances of monetary policy, and maintaining a strategic investment approach are paramount for navigating the evolving economic landscape. The Fed’s actions underscore the interconnectedness of traditional finance and the burgeoning digital asset space. Frequently Asked Questions (FAQs) Q1: What is the Federal Open Market Committee (FOMC)? A1: The FOMC is the monetary policy-making body of the Federal Reserve System. It sets the federal funds rate target and directs open market operations, influencing the availability of money and credit in the U.S. economy. Q2: How do the Fed’s interest rate decisions typically affect cryptocurrency markets? A2: Generally, when the Fed raises interest rates, it makes borrowing more expensive and reduces liquidity in the financial system. This often leads investors to shy away from riskier assets like cryptocurrencies, potentially causing prices to decline. Conversely, lower rates can stimulate investment in riskier assets. Q3: What does “data-dependent” mean in the context of Fed policy? A3: “Data-dependent” means that the Federal Reserve’s future monetary policy decisions, such as interest rate adjustments, will primarily be based on the latest economic data. This includes inflation reports, employment figures, and GDP growth, rather than a predetermined schedule. Q4: Should I change my cryptocurrency investment strategy based on Jerome Powell’s press conference? A4: While it’s crucial to be aware of the macroeconomic environment shaped by Jerome Powell’s press conference, drastic changes to a well-researched investment strategy may not always be necessary. It’s recommended to review your portfolio, assess your risk tolerance, and consider if your strategy aligns with the current economic outlook, focusing on long-term fundamentals. If you found this analysis helpful, please consider sharing it with your network! Your insights and shares help us reach more readers interested in the intersection of traditional finance and the exciting world of cryptocurrencies. Spread the word! To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping Bitcoin price action. This post Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future first appeared on BitcoinWorld.
Union
U$0.013965+5.47%
ChainAware
AWARE$0.004756+0.84%
ChangeX
CHANGE$0.0019753+2.35%
Partager
Coinstats2025/09/18 16:25
Partager
BlackRock and Marvel Studios Acquire Big Stakes in Mutual Capital

BlackRock and Marvel Studios Acquire Big Stakes in Mutual Capital

BlackRock and Marvel Studios acquire major stakes in Mutual Capital, boosting its role as a leader in asset tokenization.]]>
Major
MAJOR$0.16442+3.20%
Partager
Crypto News Flash2025/09/18 17:10
Partager

Actualités tendance

Plus

Crypto Investors Install Golden Trump Bitcoin Statue Outside US Capitol

Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future

BlackRock and Marvel Studios Acquire Big Stakes in Mutual Capital

August Crypto Market Review: ETH Leads the Rise, Institutional Funding and Macro Factors Dominate Market Trends

New Gold Protocol Loses $2M in Price Oracle Hack, NGP Token Collapses by 88%