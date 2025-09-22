Nieuwe VS H1B-visum regels zet techmedewerkers wereldwijd klem

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De nieuwe H1B-visumregel van $100.000 zet de techsector onder druk. Grote bedrijven passen hun beleid aan, en H1B-medewerkers buiten de VS krijgen dringend het advies om terug te keren of niet te reizen. Internationale mobiliteit staat op het spel. Nieuwe kosten, nieuwe uitdagingen voor techbedrijven De aanvraagkosten voor H1B-visums zijn verhoogd van een paar duizend dollar naar eenmalig $100.000. Grote bedrijven als Amazon en Microsoft reageren direct: buitenlandse medewerkers worden opgeroepen om in de VS te blijven of tijdig terug te keren. Voor veel bedrijven, vooral kleinere spelers, is deze maatregel onbetaalbaar. Most Indians don’t realize how dependent we are on the H-1B pipeline. Honestly, it’s been our lifeline to the US tech industry. Over 70% of H-1Bs go to Indians. That’s 300k+ approvals a year, feeding Infosys, TCS, Wipro, and sending $90B+ back home in remittances. Families,… pic.twitter.com/msUsOTq2SU — Crypto Jargon (@Crypto_Jargon) September 20, 2025 Wie worden het hardst geraakt? Amazon, Meta en Microsoft gebruiken het H1B-visum intensief. Amazon telde in 2025 meer dan 10.000 H1B-werknemers. Voor zulke bedrijven kunnen de kosten miljoenen bedragen. Microsoft waarschuwde H1B’ers om niet te reizen en snel terug te keren naar de VS. Outsourcingbedrijven zoals TCS en Infosys worden ook geraakt: hun model draait op flexibele inzet van personeel over grenzen heen. Kleine crypto- en Web3-bedrijven kunnen de nieuwe visumkosten nauwelijks dragen. Zij zetten wervingen stop of wijken uit naar hubs als Lissabon of Toronto. Concrete gevolgen voor techteams Mobiliteitsbeperkingen: Medewerkers met een H1B-visum moeten in de VS blijven. Bevroren werving: Internationale rekrutering wordt gepauzeerd of vervangen door remote. Vertraging in projecten: Cruciale rollen blijven onvervuld. Kennisverlies: Talent wijkt uit naar andere markten. Bedrijfsreacties en strategische keuzes Grote techbedrijven kunnen nog manoeuvreren. Maar crypto-startups, AI-teams en biotechbedrijven zien hun flexibiliteit verdwijnen. Sommigen bouwen teams op buiten de VS, anderen bevriezen internationale inzet. De afhankelijkheid van extern H1B-talent wordt een risico. Een domino-effect is voelbaar: consultancybedrijven en partners kunnen minder snel schakelen. In Silicon Valley groeit het besef dat de visumregel een structurele realiteit markeert, geen tijdelijke hobbel. Leaked memo from Amazon that warns existing H1B holders to avoid travel back into the USA after the September 21st deadline – their lawyers evaluated the new executive order as not just affecting new applications https://t.co/cLmegSu1a9 pic.twitter.com/uaGUwVSKyP — Simon Willison (@simonw) September 20, 2025 Een nieuwe drempel voor de tech toekomst De nieuwe visumregel ondermijnt de kracht van de Amerikaanse techsector: toegang tot wereldwijd talent. Grote spelers kunnen zich aanpassen, maar jonge innovaties verliezen terrein. Zonder modernisering van migratiebeleid dreigt de VS haar koppositie in tech en innovatie te verliezen. Het bericht Nieuwe VS H1B-visum regels zet techmedewerkers wereldwijd klem is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Nieuwe kosten, nieuwe uitdagingen voor techbedrijven De aanvraagkosten voor H1B-visums zijn verhoogd van een paar duizend dollar naar eenmalig $100.000. Grote bedrijven als Amazon en Microsoft reageren direct: buitenlandse medewerkers worden opgeroepen om in de VS te blijven of tijdig terug te keren. Voor veel bedrijven, vooral kleinere spelers, is deze maatregel onbetaalbaar. Most Indians don’t realize how dependent we are on the H-1B pipeline. Honestly, it’s been our lifeline to the US tech industry. Over 70% of H-1Bs go to Indians. That’s 300k+ approvals a year, feeding Infosys, TCS, Wipro, and sending $90B+ back home in remittances. Families,… pic.twitter.com/msUsOTq2SU — Crypto Jargon (@Crypto_Jargon) September 20, 2025 Wie worden het hardst geraakt? Amazon, Meta en Microsoft gebruiken het H1B-visum intensief. Amazon telde in 2025 meer dan 10.000 H1B-werknemers. Voor zulke bedrijven kunnen de kosten miljoenen bedragen. Microsoft waarschuwde H1B’ers om niet te reizen en snel terug te keren naar de VS. Outsourcingbedrijven zoals TCS en Infosys worden ook geraakt: hun model draait op flexibele inzet van personeel over grenzen heen. Kleine crypto- en Web3-bedrijven kunnen de nieuwe visumkosten nauwelijks dragen. Zij zetten wervingen stop of wijken uit naar hubs als Lissabon of Toronto. Concrete gevolgen voor techteams Mobiliteitsbeperkingen: Medewerkers met een H1B-visum moeten in de VS blijven. Bevroren werving: Internationale rekrutering wordt gepauzeerd of vervangen door remote. Vertraging in projecten: Cruciale rollen blijven onvervuld. Kennisverlies: Talent wijkt uit naar andere markten. Bedrijfsreacties en strategische keuzes Grote techbedrijven kunnen nog manoeuvreren. Maar crypto-startups, AI-teams en biotechbedrijven zien hun flexibiliteit verdwijnen. Sommigen bouwen teams op buiten de VS, anderen bevriezen internationale inzet. De afhankelijkheid van extern H1B-talent wordt een risico. Een domino-effect is voelbaar: consultancybedrijven en partners kunnen minder snel schakelen. In Silicon Valley groeit het besef dat de visumregel een structurele realiteit markeert, geen tijdelijke hobbel. Leaked memo from Amazon that warns existing H1B holders to avoid travel back into the USA after the September 21st deadline – their lawyers evaluated the new executive order as not just affecting new applications https://t.co/cLmegSu1a9 pic.twitter.com/uaGUwVSKyP — Simon Willison (@simonw) September 20, 2025 Een nieuwe drempel voor de tech toekomst De nieuwe visumregel ondermijnt de kracht van de Amerikaanse techsector: toegang tot wereldwijd talent. Grote spelers kunnen zich aanpassen, maar jonge innovaties verliezen terrein. Zonder modernisering van migratiebeleid dreigt de VS haar koppositie in tech en innovatie te verliezen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Nieuwe VS H1B-visum regels zet techmedewerkers wereldwijd klem is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nieuwe VS H1B-visum regels zet techmedewerkers wereldwijd klem

2025/09/22 03:16
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De nieuwe H1B-visumregel van $100.000 zet de techsector onder druk. Grote bedrijven passen hun beleid aan, en H1B-medewerkers buiten de VS krijgen dringend het advies om terug te keren of niet te reizen. Internationale mobiliteit staat op het spel. Nieuwe kosten, nieuwe uitdagingen voor techbedrijven De aanvraagkosten voor H1B-visums zijn verhoogd van een paar duizend dollar naar eenmalig $100.000. Grote bedrijven als Amazon en Microsoft reageren direct: buitenlandse medewerkers worden opgeroepen om in de VS te blijven of tijdig terug te keren. Voor veel bedrijven, vooral kleinere spelers, is deze maatregel onbetaalbaar. Most Indians don’t realize how dependent we are on the H-1B pipeline. Honestly, it’s been our lifeline to the US tech industry. Over 70% of H-1Bs go to Indians. That’s 300k+ approvals a year, feeding Infosys, TCS, Wipro, and sending $90B+ back home in remittances. Families,… pic.twitter.com/msUsOTq2SU — Crypto Jargon (@Crypto_Jargon) September 20, 2025 Wie worden het hardst geraakt? Amazon, Meta en Microsoft gebruiken het H1B-visum intensief. Amazon telde in 2025 meer dan 10.000 H1B-werknemers. Voor zulke bedrijven kunnen de kosten miljoenen bedragen. Microsoft waarschuwde H1B’ers om niet te reizen en snel terug te keren naar de VS. Outsourcingbedrijven zoals TCS en Infosys worden ook geraakt: hun model draait op flexibele inzet van personeel over grenzen heen. Kleine crypto- en Web3-bedrijven kunnen de nieuwe visumkosten nauwelijks dragen. Zij zetten wervingen stop of wijken uit naar hubs als Lissabon of Toronto. Concrete gevolgen voor techteams Mobiliteitsbeperkingen: Medewerkers met een H1B-visum moeten in de VS blijven. Bevroren werving: Internationale rekrutering wordt gepauzeerd of vervangen door remote. Vertraging in projecten: Cruciale rollen blijven onvervuld. Kennisverlies: Talent wijkt uit naar andere markten. Bedrijfsreacties en strategische keuzes Grote techbedrijven kunnen nog manoeuvreren. Maar crypto-startups, AI-teams en biotechbedrijven zien hun flexibiliteit verdwijnen. Sommigen bouwen teams op buiten de VS, anderen bevriezen internationale inzet. De afhankelijkheid van extern H1B-talent wordt een risico. Een domino-effect is voelbaar: consultancybedrijven en partners kunnen minder snel schakelen. In Silicon Valley groeit het besef dat de visumregel een structurele realiteit markeert, geen tijdelijke hobbel. Leaked memo from Amazon that warns existing H1B holders to avoid travel back into the USA after the September 21st deadline – their lawyers evaluated the new executive order as not just affecting new applications https://t.co/cLmegSu1a9 pic.twitter.com/uaGUwVSKyP — Simon Willison (@simonw) September 20, 2025 Een nieuwe drempel voor de tech toekomst De nieuwe visumregel ondermijnt de kracht van de Amerikaanse techsector: toegang tot wereldwijd talent. Grote spelers kunnen zich aanpassen, maar jonge innovaties verliezen terrein. Zonder modernisering van migratiebeleid dreigt de VS haar koppositie in tech en innovatie te verliezen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Nieuwe VS H1B-visum regels zet techmedewerkers wereldwijd klem is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

