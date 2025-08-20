Nieuwe wetgeving kan miljarden vrijmaken voor Bitcoin koers

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin koers is onder de 50 EMA gedaald, een gemiddelde dat maandenlang steun bood. Dit niveau werd sinds april telkens behouden, maar deze trend is nu gebroken. De BTC prijs zakte tot rond $113.000 en liet daarmee zien dat de kopers minder grip hebben dan eerder dit jaar. Deze breuk roept de vraag op of de neerwaartse koersbeweging zich zal doorzetten of dat er juist een herstel volgt richting hogere prijsniveaus. Bitcoin koers verliest belangrijke steunzone De 50 EMA is een technische indicator die het gemiddelde van de laatste 50 dagen weergeeft. Cryptohandelaren gebruiken dit niveau vaak om te beoordelen of de trend stijgend of dalend is. Sinds de lente lag de Bitcoin koers telkens boven dit gemiddelde en stuiterde de prijs meerdere keren terug omhoog zodra dit niveau werd getest. Dit patroon is nu echter doorbroken. Op de koersgrafieken is te zien dat eerdere candles hier een bodem vormden, maar bij de laatste prijsdaling lukte dat niet meer. Volgens cryptoanalisten is dat een teken dat de verkopers de overhand hebben. Zolang de koers niet snel boven de EMA 50 terugkeert, blijft de kans op verdere zwakte bestaan. #Bitcoin: For the first time since April this year, BTC is losing its EMA50 Daily as its breaking down like butter! The line I consider as golden line always played a key role in my predictions! This time, I have not even considered it as support, now you understand why pic.twitter.com/1TujZlFJsV — Doctor Profit (@DrProfitCrypto) August 19, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Franklin Templeton legt nadruk op blockchain Terwijl de handelaren zich vooral op technische analyses richten, ging de aandacht in de financiële wereld ook uit naar de opmerkingen van Jenny Johnson, de CEO van Franklin Templeton. Zij noemde Bitcoin in een recent interview vooral een afleiding van de werkelijke innovatie: blockchain technologie. Volgens Johnson biedt blockchain de mogelijkheid om financiële diensten ingrijpend te veranderen. Denk aan toepassingen zoals een efficiëntere verwerking, snellere transacties en een transparanter systeem voor administratie. Bitcoin blijft populair als digitale activa, maar voor Johnson ligt de echte waarde in de technologie erachter. Haar standpunt benadrukt een groeiende tweedeling. Enerzijds zijn er investeerders die zich op Bitcoin richten als digitaal bezit en schaarste instrument. Anderzijds zijn er partijen die vooral de technologische toepassingen voor ogen hebben. Deze spanning binnen de sector zorgt voor verschillende handelsstrategieën bij grote financiële instellingen. NEW: Jenny Johnson, President and CEO of Franklin Templeton, champions #Bitcoin and blockchain use. ️”Bitcoin is the greatest distraction from one of the greatest disruptions that is coming to financial services.” pic.twitter.com/qLBLbdXoJn — Bitcoin.com News (@BTCTN) August 19, 2025 Nieuwe wetgeving kan miljarden vrijmaken Naast de technische analyses en institutionele visie speelt regelgeving ook een belangrijke rol. Caitlin Long zei in een gesprek met CNBC dat de Amerikaanse House of Representatives binnenkort instemt met een wet die de structuur van de cryptomarkt moet vastleggen. Zij benadrukte dat duidelijke regels onmisbaar zijn om grote beleggers toegang te geven. Analisten voegden daaraan toe dat een helder juridisch kader mogelijk biljoenen dollars aan kapitaal voor de sector kan losmaken. Tot nu toe hield de onduidelijkheid over toezicht en classificatie veel institutionele partijen tegen. Mocht deze wet worden aangenomen, dan kan dat volgens kenners een keerpunt betekenen. Het zal dan de basis leggen voor bredere integratie van digitale activa binnen het traditionele financiële systeem. CAITLIN LONG JUST CONFIRMED LIVE ON CNBC THAT THE HOUSE WILL PASS #BITCOIN CRYPTO MKT STRUCTURE BILL TRILLIONS INCOMING!!! pic.twitter.com/f1HxC05pLL — Vivek Sen (@Vivek4real_) August 19, 2025 De lange termijn trend blijft intact Ondanks de recente koersdaling zijn er ook positieve signalen. Cryptoanalist Quinten wees op de meerjarige trendlijn die jarenlang weerstand bood en inmiddels is doorbroken. Deze omkering bevestigt volgens hem dat er op de lange termijn nog altijd sprake is van een structurele verschuiving. In technische analyses geldt vaak dat het doorbreken van een oude weerstand en het omzetten naar steun een bevestiging is van een grotere trend. Zulke bewegingen gaan meestal vooraf aan langere periodes van stijging. Daarom zien sommige cryptoanalisten de huidige koersdaling niet als een einde van de opwaartse trend, maar als een tijdelijke correctie binnen een groter patroon. Imagine being bearish while Bitcoin is flipping an 8-year resistance into support pic.twitter.com/pFqhrf4M4J — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) August 19, 2025 Vooruitblik op het koersverloop De recente daling van BTC onder de 50 EMA laat zien dat de markt kwetsbaar blijft. Tegelijkertijd wijst de doorbraak van oude weerstanden op een mogelijk sterk fundament. De komende periode zal duidelijk maken welke kracht zwaarder weegt. De combinatie van technische factoren, de visie van grote vermogensbeheerders en mogelijke wetgeving in de VS zet het speelveld voor de Bitcoin koers in een nieuw licht. Als de steun overeind blijft en regelgeving een verdere instroom van nieuw kapitaal mogelijk maakt, dan kan dat de basis zijn voor een langere opwaartse BTC trend. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Nieuwe wetgeving kan miljarden vrijmaken voor Bitcoin koers is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.