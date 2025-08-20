Few events shake the markets like the release of the U.S. NFP report.
⚡ In just minutes, liquidity thins out, volatility spikes, and currency pairs along with gold can reverse direction.
👉 In our latest article, we explain:
✅ What NFP is and why it matters
✅ When it is released
✅ How it impacts forex and gold
✅ What traders should keep in mind before, during, and after
Don’t miss this opportunity to understand one of the most powerful market movers! 🚀
🔗 Read the full article on NordFX
📊 Non-Farm Payrolls (NFP): What It Means for Traders 💹 was originally published in Coinmonks on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.