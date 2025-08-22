OCC Terminates Compliance Order Against Anchorage Digital

PANews reported on August 22nd, according to Decrypt, that the U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) announced the termination of its cease and desist consent order against crypto bank Anchorage Digital. The order was issued in 2022 due to compliance procedures failing to cover anti-money laundering regulations. Anchorage Digital has now met the relevant compliance requirements, and the OCC has determined that the order is no longer necessary. Anchorage provides custody services for BlackRock's Bitcoin and Ethereum spot ETFs.

