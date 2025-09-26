Oktober kan beslissende maand worden voor XRP

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord XRP, de digitale munt die hoort bij het betaalnetwerk van Ripple, staat opnieuw in het middelpunt van de aandacht. Grote vermogensbeheerders hebben aanvragen ingediend voor de lancering van spot XRP ETF’s in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd wacht Ripple op een besluit over een nationale bankvergunning. Beide uitkomsten worden nog in oktober verwacht en kunnen de toekomst van XRP sterk beïnvloeden. Grote golf van ETF-aanvragen Bitcoin en Ether hebben al spot ETF’s in de VS, waardoor beleggers kunnen investeren zonder de tokens zelf te hoeven beheren. Deze producten trokken miljarden dollars aan institutioneel en particulier kapitaal. Nu verschuift de blik naar XRP, een munt die lange tijd verwikkeld was in juridische gevechten met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Op dit moment liggen er zeven spot XRP ETF aanvragen bij de SEC. Solana heeft er met acht net iets meer. In totaal zijn er 92 aanvragen voor crypto gerelateerde fondsen. Grote namen als WisdomTree, 21Shares, Bitwise, Grayscale, Franklin en Canary Capital dingen mee. Bron: Cointelegraph Sommige partijen experimenteren zelfs met complexere producten, zoals een fonds van Amplify dat XRP combineert met een strategie om extra rendement te behalen via opties. Tussen 18 en 25 oktober neemt de SEC naar verwachting beslissingen over zes van deze grote aanvragen. Grayscale staat op 18 oktober op de agenda, gevolgd door 21Shares, Bitwise, Canary en eindigend met WisdomTree en CoinShares op 25 oktober. Bankvergunning als tweede troef Tegelijkertijd wacht Ripple op een uitspraak van de Office of the Comptroller of the Currency over een aanvraag voor een nationale bankvergunning. Daarmee zou Ripple als federaal gereguleerde bank kunnen opereren, wat deuren opent naar nieuwe diensten op het gebied van betalingen en crypto opslag. De beslissing wordt in dezelfde periode verwacht als de ETF uitspraken. Volgens analisten zou een dubbele goedkeuring, zowel een ETF als een bankvergunning, de status van XRP drastisch veranderen. Het zou niet alleen de investeerbaarheid vergroten, maar ook het nut van de munt als betaalmiddel onderbouwen. Zelfs een enkele goedkeuring kan al zorgen voor extra kapitaalinstroom, maar de grootste impact ligt in een combinatie van beide. Sterke en zwakke signalen De markt laat gemengde signalen zien. De openstaande posities in XRP futures op de CME beurzen zijn inmiddels de grens van 1 miljard dollar gepasseerd, een recordtempo voor een crypto derivatencontract. Dat wijst op groeiende institutionele belangstelling. Sommige analisten schatten dat een goedkeuring van een spot XRP ETF jaarlijks tot 8 miljard dollar aan instroom kan opleveren. Tegelijkertijd is er ook scepsis. Grote partijen zoals BlackRock hebben aangegeven geen plannen te hebben voor een Amerikaanse spot XRP ETF. Zij wijzen op beperkte vraag van klanten en onzekerheid over regelgeving. Een strategisch analist waarschuwde zelfs dat een vroegtijdige lancering van een ETF juist het begin van een teleurstellende periode voor XRP kan inluiden. You heard it here first… People are severely underestimating investor demand for spot xrp & sol ETFs. Just like they did w/ spot btc & eth ETFs. — Nate Geraci (@NateGeraci) September 1, 2025 De balans van kansen en risico's XRP beweegt de laatste weken tussen 2,75 en 2,88 dollar. Er vonden voor bijna 1,9 miljard dollar aan liquidaties plaats, terwijl institutionele portefeuilles ongeveer 928 miljoen dollar aan XRP hebben verzameld. Het evenwicht tussen korte termijn speculatie en lange termijn strategische aankopen blijft daardoor onzeker. Het oordeel van de toezichthouders in oktober wordt daarmee cruciaal. Een dubbele goedkeuring kan XRP een plaats geven naast Bitcoin en Ether als een serieuze speler in de financiële wereld. Maar een afwijzing kan het optimisme snel temperen en de munt terugwerpen naar een meer speculatief bestaan. De komende weken bepalen of XRP de sprong naar het mainstream financiële systeem weet te maken. 