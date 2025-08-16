OpenAI employees seek to sell about $6 billion at a $500 billion valuation

PANews reported on August 16th that OpenAI employees are seeking to sell approximately $6 billion at a $500 billion valuation, according to a Cailian Press report. A group of investors, including Japan's SoftBank Group, Thrive, and Dragoneer, will participate in the sale, thereby investing in OpenAI. SoftBank recently completed a $1 billion investment and has participated in other transactions.

