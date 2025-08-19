OpenAI launches ChatGPT Go subscription service in India

PANews reported on August 19 that Nick Turley, vice president of OpenAI, announced the launch of a new subscription tier, ChatGPT Go, in India. Users can enjoy 10 times the message quota, image generation, file upload and 2 times memory expansion. The monthly fee is 399 rupees, and it supports UPI payment and rupee denominated. It will be expanded to other countries in the future based on feedback.

