OpenAI opens ChatGPT Projects to free users, adding several new features

PANews reported on September 4th that OpenAI announced that ChatGPT Projects are now available to free users. New features include an increase in the number of files that can be uploaded per project (up to 5 for free users, 25 for Plus users, and 40 for Pro/Business/Enterprise users), support for custom colors and icons, and project-specific memory controls. The update is now available on the web and Android platforms, with iOS coming soon.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.