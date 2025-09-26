OpenAI releases GDPval to assess AI's economic value task performance

PANews reported on September 26th that OpenAI launched a new evaluation tool, GDPval , which focuses on measuring AI performance on real-world economic value tasks. GDPval covers 44 occupations across the nine industries that contribute most to US GDP . The tasks were designed by industry experts with an average of 14 years of experience. Evaluation results show that nearly half of the outputs of the Claude Opus 4.1 model are comparable to or better than expert performance. OpenAI stated that it will continue to expand the scope and details of GDPval's evaluations in the future.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.