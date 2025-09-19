Optimism: Superchain 16a upgrade is scheduled to be deployed to the mainnet on October 2, pending governance approval.

PANews reported on September 19th that Optimism stated on the X platform that the Superchain 16a upgrade proposal will be submitted for implementation soon after governance approval: deployment to Superchain Sepolia on September 22nd and to the Superchain mainnet on October 2nd. This is a maintenance upgrade that will replace U16 with a safer and more flexible approach.
