Orca DAO proposes 55,000 SOL staking and a two-year ORCA buyback program

PANews reported on August 7th that the Orca DAO, associated with Solana's liquidity protocol Orca, has proposed a new governance plan, staking up to approximately 55,000 SOL to Orca validators and initiating a 24-month ORCA buyback program. The repurchased tokens can be burned, used for xORCA rewards, or used as ecosystem grants.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.