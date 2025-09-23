Orderly Network Launches "Orderly One," a New Platform for Users to Create Their Own Perpetual Contract DEX

PANews reported on September 23rd that Orderly Network, a DEX infrastructure provider, has launched a platform for users to independently create decentralized exchanges (DEXs) for perpetual contracts. Orderly announced on Tuesday on its X platform that with "Orderly One," users can set up a DEX for perpetual contracts in minutes without writing any code. This new service is targeted at decentralized autonomous organizations (DAOs), funds, trading communities, and others that want to establish revenue streams through crypto trading without relying on centralized entities. PANews reported on September 23rd that Orderly Network, a DEX infrastructure provider, has launched a platform for users to independently create decentralized exchanges (DEXs) for perpetual contracts. Orderly announced on Tuesday on its X platform that with "Orderly One," users can set up a DEX for perpetual contracts in minutes without writing any code. This new service is targeted at decentralized autonomous organizations (DAOs), funds, trading communities, and others that want to establish revenue streams through crypto trading without relying on centralized entities.