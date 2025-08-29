OSL Group's mid-year financial report: total revenue of HK$195 million, a year-on-year increase of 58%

PANews reported on August 29th that OSL Group (HKEX: 863.HK) officially announced its interim results for the six months ended June 30, 2025. Core business revenue reached HK$189 million, a year-on-year increase of 187%; total revenue reached HK$195 million, a year-on-year increase of 58%; revenue from the new OSL Pay business reached HK$55.94 million, accounting for 29% of total revenue; total platform transaction volume reached HK$68.2 billion, a year-on-year increase of 200%; and assets under custody reached HK$5.694 billion, a year-on-year increase of 50%.

