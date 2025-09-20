The post Over $153M Longs Wiped Out Across ETH, BTC, SOL appeared on BitcoinEthereumNews.com. Massive Crypto Liquidations: Over $153M Longs Wiped Out Across ETH, BTC, SOL Skip to content Home Crypto News Massive Crypto Liquidations: Over $153M Longs Wiped Out Across ETH, BTC, SOL Source: https://bitcoinworld.co.in/massive-crypto-liquidations-impact/The post Over $153M Longs Wiped Out Across ETH, BTC, SOL appeared on BitcoinEthereumNews.com. Massive Crypto Liquidations: Over $153M Longs Wiped Out Across ETH, BTC, SOL Skip to content Home Crypto News Massive Crypto Liquidations: Over $153M Longs Wiped Out Across ETH, BTC, SOL Source: https://bitcoinworld.co.in/massive-crypto-liquidations-impact/

Over $153M Longs Wiped Out Across ETH, BTC, SOL

Par : BitcoinEthereumNews
2025/09/20 12:45
Solana
SOL$239.34-1.91%
Bitcoin
BTC$115,714.31-0.97%
BRC20.COM
COM$0.017708+1.40%
Ethereum
ETH$4,473.37-1.26%



























































Skip to content
Home Crypto News Massive Crypto Liquidations: Over $153M Longs Wiped Out Across ETH, BTC, SOL













Source: https://bitcoinworld.co.in/massive-crypto-liquidations-impact/

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

CME Group plans to launch SOL and XRP futures options on October 13

CME Group plans to launch SOL and XRP futures options on October 13

PANews reported on September 18 that according to The Block, CME Group plans to launch Solana (SOL) and Ripple (XRP) futures options on October 13, pending regulatory review. CME said on Wednesday that the new contracts will cover standard and micro options on SOL and XRP futures, with daily, monthly, and quarterly expiration dates. The new options are intended to give institutional investors and active traders greater flexibility in managing their risk exposure to the two cryptocurrencies. Giovanni Vicioso, CME's global head of cryptocurrency products, said the plan to launch options is due to the "significant growth and increasing liquidity" of the exchange's SOL and XRP futures.
Solana
SOL$239.55-1.79%
Micro GPT
MICRO$0.000764-0.52%
XRP
XRP$3.0043-1.07%
Partager
PANews2025/09/18 07:23
Partager
FTX to Repay $1.6 Billion in Bankruptcy Case This Month

FTX to Repay $1.6 Billion in Bankruptcy Case This Month

Defunct crypto exchange FTX is preparing to distribute $1.6 billion in repayments to creditors this month, marking a significant step in its ongoing bankruptcy proceedings. The payout highlights progress in one of the most high-profile collapses in the digital asset industry. Court filings revealed that the repayments will primarily cover claims tied to customers and […]
1
1$0.009898-21.20%
Partager
Coinstats2025/09/20 11:59
Partager
Coinbase Integrates DeFi Lending With Morpho

Coinbase Integrates DeFi Lending With Morpho

Detail: https://coincu.com/news/coinbase-morpho-decentralized-lending-launch/
MORPHO
MORPHO$2.0865-5.15%
DeFi
DEFI$0.001844-5.62%
BRC20.COM
COM$0.017695+1.32%
Partager
Coinstats2025/09/20 12:10
Partager

Actualités tendance

Plus

CME Group plans to launch SOL and XRP futures options on October 13

FTX to Repay $1.6 Billion in Bankruptcy Case This Month

Coinbase Integrates DeFi Lending With Morpho

Multiple whales bought ASTER, with a total value exceeding $10 million

Pump Fun hires big-name lawyer to fight Burwick class action lawsuit