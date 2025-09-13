Over $677M in USDC Minted by Circle, Raising Speculation on Liquidity Plans

Circle, the issuer behind USD Coin (USDC), minted over $677 million worth of new tokens today in just three hours, stirring fresh speculation across the crypto community. The sudden move has ignited debates over whether the company is preparing for heightened liquidity demands or signaling a broader market strategy. This surge in minting comes at […]

