Pakistan Invites Cryptocurrency Firms to Apply for Operating Licenses under New Federal Regulatory Framework

Ethereum werkt aan zes maanden roadmap voor meer privacy

De Ethereum Foundation heeft een nieuw initiatief gelanceerd onder de naam Privacy Stewards for Ethereum. Dit programma moet in de komende zes maanden privacy functies integreren in verschillende lagen van het netwerk. Denk daarbij aan privétransacties, decentrale identiteiten en zelfs vertrouwelijke stemmechanismen. De timing is opvallend. Terwijl Amerikaanse toezichthouders juist strengere regels voor DeFi en verplichte identiteitscontroles overwegen, kiest Ethereum ervoor om privacy te versterken. Met een historisch hoge uitstroom van validators lijkt de nadruk op privacy voor het netwerk een strategische zet te worden. Laten we hieronder verder bekijken wat het plan voor ons als beleggers in petto heeft. De roadmap van PSE Het PSE programma heeft een duidelijke roadmap gepresenteerd die in drie tot zes maanden moet worden uitgerold. Het plan omvat onder andere de ontwikkeling van PlasmaFold, een Layer-2 oplossing die anonieme transfers mogelijk maakt. Daarnaast wordt gewerkt aan vertrouwelijke stemmen binnen het ecosysteem en aan verbeterde bescherming van DeFi gebruikers. Ook bekende problemen zoals het lekken van RPC-data en de blootstelling van identiteitsgegevens worden aangepakt. Zero-knowledge proofs moeten de basis worden om privacy te garanderen zonder dat gebruikerservaring verloren gaat. Volgens de Ethereum Foundation is privacy belangrijk om de rol van Ethereum als wereldwijde infrastructuur voor digitale handel, identiteit en samenwerking waar te maken. Zonder bescherming van transacties en persoonlijke data kan dat niet worden benut. Regulering in tegenovergestelde richting Toch staat dit haaks op de koers die de Amerikaanse overheid lijkt te willen varen. Het ministerie van Financiën onderzoekt voorstellen waarbij identiteitscontroles rechtstreeks in DeFi smart contracts zouden worden ingebouwd. Critici waarschuwen dat dit een vorm van surveillance in de kern van DeFi kan vastleggen. Ethereum oprichter Vitalik Buterin heeft zich eerder uitgesproken over dit spanningsveld. Volgens hem is privacy een enorm belangrijk mensenrecht en is overmatige transparantie in blockchain technologie eerder een zwakte dan een kracht. Validator uitstroom geeft extra druk Naast de regulering druk speelt er nog een ander probleem. Het aantal validators dat de netwerk staking verlaat is opgelopen tot ruim 2,7 miljoen ETH wat een recordhoogte is. Hoewel dit niet per se wijst op wantrouwen in het netwerk, kan het wel duiden op winstnemingen of een herschikking van portfolio's. Ethereum validator exit queue just hit 2,673,340 $ETH. This is the highest level ever in ETH history. pic.twitter.com/ZT65ygqYcv — Ted (@TedPillows) September 13, 2025 Samen zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat privacy niet langer een luxe is voor Ethereum, maar eerder een noodzaak om het ecosysteem toekomstbestendig te maken.

Het bericht Ethereum werkt aan zes maanden roadmap voor meer privacy is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.