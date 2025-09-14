Pakistan Invites Cryptocurrency Firms to Apply for Operating Licenses under New Federal Regulatory Framework

PANews reported on September 14th that, according to Cointelegraph, Pakistan recently invited international crypto businesses to apply for operating licenses under a new federal regulatory framework for exchanges and virtual asset service providers (VASPs). The Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) reportedly requires applicants to have obtained a license from a recognized regulatory body, such as the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the U.K. Financial Conduct Authority, the EU VASPs Framework, the UAE Virtual Asset Regulatory Authority, and the Monetary Authority of Singapore.
