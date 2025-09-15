The Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority is inviting leading global crypto exchanges to operate in the country, which has over 40 million virtual asset users. Key Requirements for Global Exchanges The Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) has formally invited leading global exchanges and service providers to participate in the country’s digital economy. The invitation […]
Source: https://news.bitcoin.com/pakistan-opens-doors-to-regulated-exchanges-as-critics-raise-red-flags-over-its-crypto-strategy/