Pantera Capital disclosed that it has invested more than $300 million in DAT companies

PANews reported on August 13th that, according to The Block , Pantera Capital disclosed for the first time that it has invested over $ 300 million in digital asset treasury ( DAT ) companies. These companies hold large amounts of crypto assets and use yield-generating strategies to increase their per-token holdings. BitMine Immersion , a key Pantera holding, has become the world's third-largest DAT company since the launch of its Ethereum treasury strategy, holding 1.15 million ETH and a market capitalization of approximately $ 4.9 billion. Pantera noted that BitMine's per -ETH growth of approximately 330% in the first month was primarily driven by ultra-net-worth issuance and staking rewards.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.