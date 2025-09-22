The post PayPal Invests in Stablecoin-Focused Layer 1 ‘Stable’ to Boost PYUSD appeared first on Coinpedia Fintech News
PayPal has invested in Stable, a Layer 1 blockchain focused on stablecoins, to boost the distribution, utility, and liquidity of its US dollar-backed stablecoin, PayPal USD (PYUSD). Stable will integrate PYUSD into its fast, low-cost network to support seamless commerce and financial transactions. The investment highlights PayPal’s commitment to expanding PYUSD adoption across multiple blockchains and unlocking new payment and commerce use cases worldwide.
