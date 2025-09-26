PeckShield: Hypervault suspected of a Rug Pull, approximately $3.6 million was transferred

PANews reported on September 26th that PeckShield detected an unusual fund transfer from Hypervault, withdrawing approximately $3.6 million in crypto assets. The funds were converted to ETH after being bridged from Hyperliquid to the Ethereum network. 752 ETH were deposited into TornadoCash for coin mixing. The incident is suspected to be a "rug pull" and users are advised to be aware of the associated risks. PANews reported on September 26th that PeckShield detected an unusual fund transfer from Hypervault, withdrawing approximately $3.6 million in crypto assets. The funds were converted to ETH after being bridged from Hyperliquid to the Ethereum network. 752 ETH were deposited into TornadoCash for coin mixing. The incident is suspected to be a "rug pull" and users are advised to be aware of the associated risks.