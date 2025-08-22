Pennsylvania is taking a significant step towards regulating the influence of cryptocurrency within its political system through a proposed law, House Bill 1812 (HB1812). This prospective legislation seeks to put constraints on public officials and their family’s involvement in acquiring and trading cryptocurrency to mitigate any potential conflicts of interest.
Continue Reading:Pennsylvania Targets Crypto Assets in Politics
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.