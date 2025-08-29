PetroChina: Closely monitoring Hong Kong's stablecoin and launching a feasibility study on cross-border settlement

PANews reported on August 29th that PetroChina (00857.HK) revealed at its semi-annual earnings conference that it is closely monitoring the Hong Kong Monetary Authority's stablecoin licensing policy and plans to initiate a feasibility study on using stablecoins for cross-border settlement and payments. As one of China's largest state-owned energy companies, PetroChina became one of the first traditional energy giants to publicly respond to Hong Kong's Stablecoin Ordinance.
