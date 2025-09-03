Pi Network september: comeback door nieuwe listing en onramp integratie?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De Pi Coin koers mag dan onder druk staan, maar achter de schermen zet het project grote stappen richting wereldwijde adoptie. In september 2025 staat Pi Network weer volop in de belangstelling dankzij een reeks nieuwe ontwikkelingen: een integratie met Onramp Money, toegang via betalingsproviders als Alipay, Maya en GCash, en zelfs de introductie van een Pi ETP in Europa. Toch blijft de grote vraag: vertaalt al deze vooruitgang zich eindelijk naar een koersstijging? Pi Coin beschikbaar via Onramp Met de recente integratie van Pi in Onramp Money kunnen gebruikers in meer dan 60 landen Pi rechtstreeks kopen via vertrouwde platforms zoals Alipay, Maya en GCash. Dit maakt de toegang tot Pi eenvoudiger dan ooit voor een breed publiek. Vooral in opkomende markten waar crypto doorgaans moeilijk bereikbaar is. De Pi Coin koers van de afgelopen 24 uur. Bron: TradingView Toch is de reactie van de markt nog niet heel positief. Ondanks de positieve berichten dook Pi recent 4,5% omlaag naar $ 0,344 en slaagde het er niet in de weerstand van $ 0,35 vast te houden. Veel traders blijven sceptisch zolang er geen concrete koersstijging volgt. Maar volgens het Pi Core Team is dit een bewuste keuze: eerst adoptie en real world integratie, dan pas koersgroei. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Minder focus op hype In tegenstelling tot veel andere altcoins kiest Pi Network niet voor een snelle listing op grote exchanges of massale token drops. In plaats daarvan wordt het aanbod gecontroleerd vrijgegeven via foundation wallets aan gereguleerde partners zoals Onramp, Banxa en TransFi. Deze partijen ondersteunen samen meer dan 170 betaalmethoden en zorgen voor duidelijke regelgeving in diverse gebieden. $Pi Token is now live on Onramp Money!@PiCoreTeam believers in 60+ countries can now power up their journey by purchasing $PI directly in their own currency. ⚠️ Disclaimer: Please ensure your Pi wallet address is whitelisted before making a purchase.… pic.twitter.com/ILdVkSSgHW — Onramp Money (@onrampmoney) September 1, 2025 Deze aanpak voorkomt overaanbod en richt zich op bruikbaarheid in plaats van speculatie. Analisten zoals Dr. Altcoin prijzen deze strategie als toekomstgericht. Volgens hem is het doel duidelijk: tokens naar applicaties, P2P betalingen en echte commerciële toepassingen leiden. De tokens worden dus niet zomaar gedumpt op een exchange voor snelle winst. In een onverwachte wending werd onlangs in Europa een exchange-traded product (ETP) gelanceerd dat gebaseerd is op Pi Coin. Dit betekent dat institutionele beleggers nu gereguleerd exposure kunnen krijgen aan Pi, zonder zelf de tokens te hoeven beheren. Voorstanders zien dit als een duidelijk teken dat traditionele financiële partijen interesse krijgen in Pi’s compliant model. Tot op de dag van vandaag is dit nog vrij zeldzaam in de wereld van altcoins. De komst van het ETP benadrukt dat Pi zich positioneert als een serieus infrastructuurproject in plaats van een tijdelijke hype. Het sluit aan bij een bredere trend waarin gereguleerde cryptocurrency’s terrein winnen ten opzichte van ongereguleerde alternatieven. Zeker nu toezichthouders wereldwijd strenger optreden. Lage koers, hoge potentie? Dat Pi Coin momenteel nog onder de $ 0,35 handelt, frustreert sommige traders. De coin is in zes maanden meer dan 80% gedaald, en elk herstel lijkt snel af te ketsen op verkoopdruk. Toch stellen voorstanders dat juist de fundamentele opbouw nu plaatsvindt. In plaats van kortstondige prijsrally's zonder basis, bouwt Pi Network aan infrastructuur, adoptie en juridische legitimiteit. De grote vraag is of deze strategie op de lange termijn zijn vruchten afwerpt. 