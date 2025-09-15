Polkadot DAO passes proposal to cap total DOT supply at 2.1 billion

PANews reported on September 15th that, according to Cointelegraph, the Polkadot Decentralized Autonomous Organization (DAO) passed Referendum Proposal No. 1710 with 81% support. The proposal aims to cap the total supply of DOT tokens at 2.1 billion. This move replaces the current model of issuing 120 million DOTs annually with no total cap, and will reduce the speed of token issuance by gradually reducing the issuance of new DOTs every two years.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.