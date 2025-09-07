Polls show Trump's approval rating at 43%, with only 39% approving of his handling of inflation.

PANews reported on September 7th that according to Jinshi, a poll conducted jointly by the NBC News Decision Center and the survey platform SurveyMonkey showed that US President Trump's overall approval rating was 43%, with 57% of respondents disapproving of his performance in office. Inflation and the cost of living were the top economic concerns of the public, with only 39% approving of his handling of inflation.
