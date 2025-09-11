Polygon PoS completes hard fork and restores consensus finality

PANews reported on September 11th that the Polygon Foundation announced that the Polygon PoS (Polygon Proof of Stake) had successfully completed a hard fork, upgrading the Bor and Heimdall components to v2.2.11-beta2 and v0.3.1, respectively. Milestones and state synchronization are now proceeding normally, and checkpoint processing and consensus finality have been fully restored. Officials stated that they will continue to closely monitor the network to ensure stable operation.
As reported last night, Polygon stated: There was a temporary delay in the final confirmation of the transaction and we are working to resolve this issue .
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.