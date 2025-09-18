Powell Reiterates Fed’s Dual Mandate as Rate Strategy

Par : Coinstats
2025/09/18 09:41
BRC20.COM
COM$0.017317+1.12%

Detail: https://coincu.com/markets/powell-clarifies-fed-dual-mandate/
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

DBS, Franklin Templeton, and Ripple partner to launch trading and lending solutions powered by tokenized money market funds and more

DBS, Franklin Templeton, and Ripple partner to launch trading and lending solutions powered by tokenized money market funds and more

PANews reported on September 18 that according to Cointelegraph, DBS Bank, Franklin Templeton and Ripple have partnered to launch trading and lending solutions supported by tokenized money market funds and RLUSD stablecoins.
Moonveil
MORE$0.08727+0.33%
Lorenzo Protocol
BANK$0.08808-1.22%
Partager
PANews2025/09/18 10:04
Partager
Kaisa Capital surged 250% after the company announced a strategic transformation and launched its RWA tokenization business.

Kaisa Capital surged 250% after the company announced a strategic transformation and launched its RWA tokenization business.

PANews reported on September 18 that according to Jinshi, Kaisa Capital (00936.HK) rose 250% after the company announced a strategic transformation and the development of a real-world asset (RWA) tokenization business layout.
RealLink
REAL$0.06546+3.24%
Oasis
ROSE$0.02983+6.45%
Allo
RWA$0.006214+1.68%
Partager
PANews2025/09/18 10:12
Partager
Forward Industries Files $4 Billion ATM Offering to Boost Solana Treasury

Forward Industries Files $4 Billion ATM Offering to Boost Solana Treasury

Forward Industries filed an automatic shelf to offer up to $4 billion in at-the-market common stock to support its Solana (SOL) treasury strategy.
Solana
SOL$245.89+4.87%
Boost
BOOST$0.08915-2.54%
Forward
FORWARD$0.00025+2.24%
Partager
Blockchainreporter2025/09/18 05:10
Partager

Actualités tendance

Plus

DBS, Franklin Templeton, and Ripple partner to launch trading and lending solutions powered by tokenized money market funds and more

Kaisa Capital surged 250% after the company announced a strategic transformation and launched its RWA tokenization business.

Forward Industries Files $4 Billion ATM Offering to Boost Solana Treasury

Analysis: Crypto market enters seasonal downturn, BTC short-term implied volatility falls below 40%

TRX Eyes $1.50 While a Presale With 7,900% ROI Potential Leads the Best Crypto Presales to Buy Now