Prevendita PEPENODE in Corso: Scopri le Novità

2025/09/01 21:59
Le meme coin hanno registrato miliardi di volume di trading lo scorso anno, ma pochissime offrivano una vera funzionalità. PEPENODE vuole cambiare questa narrativa con una presale che va oltre la semplice speculazione.

Il progetto introduce gameplay di mining virtuale, meccaniche deflazionistiche di burn dei token e ricompense di staking, creando un’esperienza interattiva.

Attualmente, la presale del token $PEPENODE è attiva a $0,0010242 per token.

PEPENODE sfida Pepe con funzionalità interattive

PEPE si è fatto notare come una meme coin semplice, basata sull’hype della community e sul marketing virale. Il token ha guadagnato enorme popolarità tramite campagne sui social e listaggi sugli exchange.

PEPENODE, invece, segue una strada diversa, aggiungendo utilità al concetto di meme coin.

Il nuovo progetto offre ciò che PEPE non ha: un vero gameplay. Gli utenti possono acquistare e potenziare miner node virtuali all’interno di un ambiente di mining simulato. Questi node generano ricompense senza bisogno di hardware fisico o competenze tecniche, dando ai possessori uno scopo concreto con i loro token oltre al semplice trading.

PEPENODE incorpora anche elementi che gli utenti di PEPE potrebbero trovare familiari. Entrambi i token funzionano su Ethereum e seguono lo standard ERC-20, e entrambi utilizzano meccaniche deflazionistiche per rendere i token più scarsi nel tempo. La differenza principale sta in come avvengono i burn e cosa ricevono gli utenti in cambio.

Presale Crypto di Alto Livello con Accesso Anticipato al Mining Virtuale

La fase di presale permette ai partecipanti precoci di accedere al gioco di mining virtuale prima del lancio ufficiale del token. Questo crea utilità immediata per gli acquirenti della presale, invece di farli attendere sviluppi post-lancio.

I primi partecipanti ricevono miner node più potenti, che generano ricompense maggiori. Questo sistema a livelli incentiva a unirsi prima possibile, a differenza delle normali presale dove gli acquirenti attendono solo che i token diventino negoziabili.

È incluso anche un programma referral: invitando un nuovo utente sulla piattaforma, si ottiene il 2% di tutto ciò che mina. In questo modo il progetto cresce in modo naturale tramite il passaparola, senza grandi budget di marketing.

Mining Virtuale per Rendere la Cripto Accessibile

Il mining tradizionale richiede attrezzature costose e conoscenze tecniche complesse. PEPENODE elimina queste barriere creando un ambiente di mining virtuale accessibile a tutti.

I giocatori costruiscono server room personalizzabili e migliorano le proprie strutture direttamente dall’interfaccia di gioco.

I miner node virtuali sono motori di guadagno: più node possiedi, maggiore è la potenza di mining. Puoi continuare ad aggiungerne o potenziare quelli esistenti per aumentare i ritorni. Tutto si gestisce da una semplice pagina web che mostra lo stato del mining.

La simulazione include elementi visivi che rendono il processo coinvolgente: gli utenti possono vedere hashpower, consumo energetico e progresso dei blocchi. Questi elementi di gioco aiutano le persone comuni a comprendere la criptovaluta senza sentirsi perse o sopraffatte.

Tokenomics e Pressione Deflazionistica

PEPENODE utilizza un meccanismo di burn legato direttamente alle attività di gioco:

  • Il 70% dei token spesi per l’acquisto o l’upgrade dei node viene bruciato permanentemente 
  • Questo crea una pressione deflazionistica costante man mano che gli utenti giocano 
  • La fornitura totale diminuisce con l’espansione delle operazioni di mining 
  • Le ricompense referral distribuiscono il 2% dei token minati agli utenti che invitano amici 
  • Lo staking offre ulteriori opportunità di guadagno 

La differenza rispetto a PEPE è netta: mentre PEPE brucia token sulle transazioni (deflazione passiva), PEPENODE brucia token quando gli utenti interagiscono attivamente con il gioco, legando la scarsità dei token all’uso della piattaforma.

Lo staking offre un’altra opportunità di guadagno: i partecipanti precoci possono ottenere ricompense stimate oltre il 4500% distribuite su due anni.

Smart Contract per Operazioni Trasparenti

Il progetto opera sulla rete Ethereum più recente ed eco-compatibile. Gli smart contract gestiscono staking, distribuzione delle ricompense e burn dei token. Essendo tutto sulla blockchain, chiunque può verificare il funzionamento.

Dopo il Token Generation Event, il progetto passerà da off-chain a on-chain, rendendo il gioco di mining completamente decentralizzato e trasparente. I primi partecipanti riceveranno bonus e riconoscimenti in classifica per il loro coinvolgimento pre-lancio.

Sono previste misure anti-bot per proteggere la presale dagli exploit automatizzati, garantendo accesso equo ai singoli partecipanti.

Come Partecipare alla Presale PEPENODE

La presale accetta diverse modalità di pagamento: ETH, BNB, USDT e carte di credito. Gli utenti possono connettersi tramite MetaMask, WalletConnect o altri wallet Web3 principali.

Il prezzo attuale della presale è $0,0010242 per token, con incrementi progressivi man mano che la vendita avanza. I partecipanti possono anche stakeare i token immediatamente durante l’acquisto per ottenere ricompense aggiuntive.

 

Vai a PEPENODE
