Pro-Bitcoin Stephen Miran Joins Federal Reserve Board

Stephen Miran, a top economic adviser to President Donald Trump, was narrowly confirmed by the U.S. Senate to join the Federal Reserve’s Board of Governors with a 48-47 vote. Miran’s appointment expands Trump’s influence over the central bank as the Fed prepares for a key interest rate meeting. He will keep his White House role on unpaid leave while helping set monetary policy. His confirmation has raised concerns over the Fed’s independence but marks a major step in Trump’s push for lower interest rates.

