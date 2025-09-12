Project 0 launches Solana’s first multi-venue DeFi-native prime broker with unified margin across Kamino Finance, Drift Protocol, and Jupiter Exchange

Key Takeaways
- Protocol 0 launched Solana’s first multi-venue DeFi-native prime broker with unified margin across Kamino Finance, Drift Protocol, and Jupiter Exchange.
- The platform reduces capital inefficiencies by enabling borrowing against an entire DeFi portfolio and plans to expand to more venues after its token launch.
Project 0 launched Solana’s first multi-venue DeFi-native prime broker today, offering unified margin capabilities across Kamino Finance, Drift Protocol, and Jupiter Exchange.
The new prime brokerage service enables users to borrow against their entire DeFi portfolio across multiple platforms through a unified margin and risk management system. The platform operates through a self-custodial account positioned between users and venues, facilitating liquidations for unhealthy accounts without introducing additional smart contract risks.
Source: https://cryptobriefing.com/solana-unified-margin-prime-broker/