Publicly listed Thumzup Media announces expansion into cryptocurrency mining and blockchain investments

PANews reported on August 13 that Thumzup Media Corporation (NASDAQ: TZUP), a listed company, announced a strategic expansion of its Digital Asset Library (DAT) strategy to cover large-scale cryptocurrency mining and blockchain investment.
This initiative, building on the company's recently completed $50 million funding round , aims to accelerate the development of the digital asset sector. Thumzup will invest in efficient and sustainable cryptocurrency mining infrastructure while accumulating major cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, and Dogecoin, to enhance financial resilience and create long-term shareholder value.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.